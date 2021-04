Jannik Sinner si conferma uno tra i migliori tennisti azzurri. A Barcellona l'italiano batte in due set il russo Andrey Rublev, 6-2 7-6 (6) e conquista il pass per la semifinale del torneo. Per la prima volta in carriera Sinner conquista l'accesso alla semifinale in un torneo sulla terra rossa e lo fa al termine di una grande prestazione.