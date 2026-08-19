TENNIS Tennis, Kyrgios positivo alla cocaina: è stato sospeso Il greco è stato sorpreso durante un test antidoping a giugno. Il provvedimento è partito dal 4 agosto

Tennis, Kyrgios positivo alla cocaina: è stato sospeso.

Nick Kyrgios è stato trovato positivo alla cocaina e ed è stato sospeso provvisoriamente dall'International tennis integrity agency (Itia). A comunicarlo è stato proprio il tennista greco sui propri profili social, ammettendo di aver fallito un test antidoping il 22 giugno scorso, durante l'Atp 250 di Maiorca.

"Ho commesso un enorme errore e me ne assumo pienamente la responsabilità - ha scritto -. Chiedo scusa ai miei tifosi, alla mia famiglia, ai miei sponsor e a tutte le persone a me vicine. Soprattutto, chiedo scusa ai ragazzi che mi seguono. So quale esempio rappresenta tutto questo e sono profondamente deluso da me stesso".

Essendo la cocaina una sostanza inserita dalla Wada, l'agenzia internazionale antidoping, tra quelle proibite, la sospensione provvisoria obbligatoria è scattata il 4 agosto. Al momento, Kyrgios non ha presentato ricorso.

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