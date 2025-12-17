TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:12 Libertas, quattro innesti e quattro cessioni per gennaio 14:11 Il Como batte 4-0 l'Academy nella prima gara femminile al Sinigaglia 13:51 Niente accordo per velocizzare i tempi del Bilancio: in aula fino alle 5 del mattino 13:31 Carlos Alcaraz si separa dal suo coach Ferrero 13:19 Luca Fregnani nuovo allenatore del Young Santarcangelo 13:10 Academy femminile: Montanari saluta dopo sette stagioni, al suo posto Boaglio 12:50 Torna l'emergenza smog: limitazioni in tutta l'Emilia-Romagna da domani a venerdì 12:44 Riccione, accoltellamento tra minorenni ad Halloween: salgono a tre gli indagati 12:30 Tribunale: le riflessioni del Dirigente Canzio a chiusura del 2025, "dobbiamo fare comunità" 12:26 Giganti e bambini: J. Verne come "Gulliver" di Swift
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Tennis, l'ATP vara le regole contro il caldo e gli orari notturni

E c'è anche la nuova data del San Marino Open

di Roberto Chiesa
17 dic 2025

Contro caldo, umidità e orari notturni, l'Atp riscrive le regole mediando le necessità di preservare lo spettacolo con quella di conservazione dell'integrità fisica degli atleti. Ecco allora un'implementazione delle norme che dal 2026 potrebbero cambiare la situazione introducendo innanzitutto la possibilità di sospensione temporanea delle partite. A far da termometro in tutti i sensi è la scala WBGT deputata ad indicare un indice di stress termico determinato da un combinato disposto di temperatura, umidità e raggi solari.

La partita verrà fermata quando per più di 15 minuti il valore sarà superiore a 32.2, per riprendere quando da almeno 15 minuti sarà scesa a 30.5. In più è stata introdotta la possibilità di un cooling break a richiesta di ciascuno giocatori dal trentesimo grado di temperatura, con possibilità di doccia e coaching tra il secondo e l'eventuale terzo set. Un'altra rivoluzione caldeggiata da tempo dai giocatori e ora adottata riguarda la programmazione delle partite.

Non più di 5 match al giorno sullo stesso campo, con una sessione serale che debba cominciare non oltre le 19,30, l'ultima partita non oltre le 23. Dalle norme al calendario, quello provvisorio del circuito challenger vede appuntata l'edizione numero 33 del San Marino Open dal 27 luglio al 2 agosto. Un ritorno all'antico, seguito dal San Marino Junior Open Under 18 per 2 settimane consecutive di grande tennis sul Titano.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport