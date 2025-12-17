TENNIS Tennis, l'ATP vara le regole contro il caldo e gli orari notturni E c'è anche la nuova data del San Marino Open

Contro caldo, umidità e orari notturni, l'Atp riscrive le regole mediando le necessità di preservare lo spettacolo con quella di conservazione dell'integrità fisica degli atleti. Ecco allora un'implementazione delle norme che dal 2026 potrebbero cambiare la situazione introducendo innanzitutto la possibilità di sospensione temporanea delle partite. A far da termometro in tutti i sensi è la scala WBGT deputata ad indicare un indice di stress termico determinato da un combinato disposto di temperatura, umidità e raggi solari.

La partita verrà fermata quando per più di 15 minuti il valore sarà superiore a 32.2, per riprendere quando da almeno 15 minuti sarà scesa a 30.5. In più è stata introdotta la possibilità di un cooling break a richiesta di ciascuno giocatori dal trentesimo grado di temperatura, con possibilità di doccia e coaching tra il secondo e l'eventuale terzo set. Un'altra rivoluzione caldeggiata da tempo dai giocatori e ora adottata riguarda la programmazione delle partite.

Non più di 5 match al giorno sullo stesso campo, con una sessione serale che debba cominciare non oltre le 19,30, l'ultima partita non oltre le 23. Dalle norme al calendario, quello provvisorio del circuito challenger vede appuntata l'edizione numero 33 del San Marino Open dal 27 luglio al 2 agosto. Un ritorno all'antico, seguito dal San Marino Junior Open Under 18 per 2 settimane consecutive di grande tennis sul Titano.



