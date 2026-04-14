Tennis, l'Italia avrà un Atp 250 su erba dal 2028

Dal 2028, l'Italia avrà anche un torneo Atp di tennis su erba. Lo ha annunciato la Federtennis, che ha acquistato la licenza dell'Atp 250 di Bruxelles. Circa un mese fa il Corriere della Sera aveva anticipato la notizia, che ora è stata confermata dal presidente federale, Angelo Binaghi.

Ancora non è certa la sede, ma lo stesso Binaghi ha detto che probabilmente si giocherà nel Nord Italia, per ragioni climatiche, e già si scommette su Milano. Oltre alla sede, l'Atp di Bruxelles cambierà collocazione nel calendario e superficie, piazzandosi prima di Wimbledon (in programma a luglio). È la prima volta che un torneo su erba del massimo circuito tennistico si giocherà in Italia.

Tutto questo mentre si avvicina il grande appuntamento degli Internazionali di Roma, in programma tra il 28 aprile e il 17 maggio al Foro italico. Proprio oggi sono state annunciate le wild card azzurre: al maschile saranno Mattia Bellucci, Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Luca Nardi e Federico Cinà; al femminile Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti, Lisa Pigato, Tyra Grant, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri.







