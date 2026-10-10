Tennis: la finale del China Open sarà Andreeva - Zheng

Sarà Mirra Andreeva contro Qinwen Zheng la finale del China Open. Vittoria facile per la tennista russa, che batte per 6-2 6-2 in 1 ora e 14 minuti la ceca Bartunkova, numero 26 del seeding. Grazie a questa finale, Andreeva guadagna una posizione nel ranking Wta, salendo terzo posto nella classifica mondiale.

Più combattuta, almeno nel primo set, è stata l'altra semifinale tra Zheng e Mertens. La tennista di casa piazza subito il break nel secondo gioco della partita, ma Mertens, dopo aver annullato una palla per il doppio break sull'1-3, riesce a strappare a sua volta il servizio alla cinese. La belga va anche a due punti dalla conquista del primo parziale sul 5-4 40 pari, ma subisce nuovamente il break nel 12° gioco e Zheng si aggiudica il set per 7-5. Mertens accusa il colpo, e permette nuovamente alla tennista di casa di prendere il largo nel punteggio anche in apertura di secondo parziale. Questa volta non arriva la rimonta, e Zheng si aggiudica facilmente il match con il punteggio di 7-5 6-2 dopo 1 ora e 32 minuti di partita.

La tennista cinese, ex numero 4 del ranking mondiale, risale così in classifica e rientra nelle prime 30 posizioni dopo essere stata per tanti mesi fuori dal circuito per infortuni al polso e gomito. Domani, davanti al pubblico di casa potrà provare a conquistare il primo titolo 1000 della sua carriera.







