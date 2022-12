TENNIS Tennis: Lucia Bronzetti è partita per l'Australia Parte con il best ranking in carriera, raggiunto lunedì scorso al numero 54 della classifica mondiale

Lucia Bronzetti è partita venerdì per l’Australia dove giocherà uno dopo l’altro la United Cup con la squadra azzurra composta da Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Martina Trevisan, poi il Wta 250 di Hobart e gli Australian Open dalla porta principale del main-draw. Lucia parte con il best ranking in carriera, raggiunto lunedì scorso al numero 54 della classifica mondiale e tanta fiducia dopo la semifinale nel torneo Wta di Limoges di fine anno.

