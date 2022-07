Tennis: Matteo Berrettini in semifinale a Gstaad con brivido

Matteo Berrettini è in semifinale al torneo di Gstaad. Il tennista azzurro ha rischiato di compromettere il passaggio del turno contro Martinez. Lo spagnolo, numero 52 del mondo aveva conquistato il primo set per 6-3 e nel secondo conduceva 5-1. Con grande determinazione Berrettini ha rimontato piazzando sei punti consecutivi fino al tiebrek chiuso 7-5. Nel terzo set l'italiano si è portato sul 5-1 per poi andare a chiudere. In seminale Berrettini sfiderà l'austriaco Dominic Thiem. Passaggio del turno anche per il norvegese Ruud che se la vedrà contro il vincitore della sfida tra lo spagnolo Ramos e il cileno Jarry.