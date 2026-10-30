Tennis, Medvedev si qualifica per le Atp Finals: è il quarto nome

Daniil Medvedev batte Adrian Mannarino nei quarti di finale dell'Atp 500 di Vienna e si qualifica sia per la semifinale del torneo, dove sfiderà Carlos Alcaraz, sia per le Atp Finals in programma dal 15 al 22 novembre a Torino. Il russo è il quinto giocatore a strappare il pass per la competizione di fine stagione, dopo Alex Zverev, Alcaraz e Ben Shelton, oltre a Jannik Sinner, che però non parteciperà. Per lui sarà la settima volta nel "torneo dei maestri", che aveva già vinto nel 2020.

La race stagionale verso Torino si chiuderà alla fine della prossima settimana, dopo il Masters 1000 Parigi, ultimo torneo di tale livello per il 2026. Al momento sarebbero qualificati Flavo Cobolli, Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar, anche se l'italiano ha subito un infortunio alla gamba a Vienna, durante la sfida dei sedicesimi di finale contro Matteo Berrettini. In caso di qualificazione (molto vicina) ma di contemporanea rinuncia per problemi fisici, sarebbero pronti a contendersi il suo posto diversi tennisti, con Alex De Minaur, Novak Djokovic e Taylor Fritz in testa.







