Tennis: Melbourne, Errani e Paolini in finale nel doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono qualificate per la finale del doppio al Melbourne Summer Set 1, torneo Wta 250 in corso in Australia. La 34enne emiliana e la 25enne toscana hanno eliminato 6-2 6-4 le padrone di casa Destanee Aiava e Lizette Cabrera. Sfideranno per il titolo le statunitensi Jessica Pegula e Asia Muhammad.

Intanto sul caso Djokovic, il patron della federazione australiana di tennis, Craig Tiley, ha elogiato il "lavoro incredibile" della sua squadra dopo i problemi di visto incontrati da Novak Djokovic. In un video privato pubblicato dal quotidiano di Sydney Daily Telegraph, Tiley afferma: "Ci sono molte dita puntate e molte colpe, ma posso assicurarvi che il nostro team ha fatto un lavoro incredibile".