Tennis: Nel WTA di Cincinnati Madison Keys ha vinto il suo quinto titolo in carriera conquistando anche il decimo posto nel ranking

Per due volte ha rischiato di vedersi sfuggire di mano il titolo, e per due volte è riuscita a riacciuffarlo. La regina di Cincinnati è Madison Keys che ha battuto in finale Svetlana Kuznetsova, ma la partenza lasciava pensare tutt'altro: la russa inizia forte e si porta subito sul 2-0, ma Keys è brava a non mollare neanche sul 5-2, portandosi sul cinque pari. Qui è la russa ad andare in difficoltà: prima perde il game e va sotto 6-5, poi cede il servizio e in seguito anche il set col punteggio di 7-5. La seconda partita è quasi una fotocopia della prima, con Keys che parte male e Kuznetsova che si trova nuovamente a servire per il set sul 5-4, ma spreca l'occasione e le due si ritrovano così al tie break, dove a imporsi è nuovamente Keys col punteggio finale di 7-6. Per la statunitense è il secondo successo dell'anno, dopo il torneo di Charleston, che le permette di tornare a far parte dopo tre anni della top 10. Un bel passo avanti anche per Kuznetsova, che scala addirittura 90 posizioni portandosi al 62simo posto.