INDIAN WELLS Tennis, nell'impresa di Luca Nardi con Djokovic esulta anche Marco De Rossi Il tennista pesarese, allenato anche dal sammarinese Marco De Rossi, supera il numero del mondo e sfiderà Tommy Paul negli ottavi di finale.

Clamoroso all'Indian Wells Tennis Garden. L'italiano Luca Nardi batte in tre set il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Una storia tutta da raccontare quella del tennista pesarese che diventa re per una notte centrando l'impresa della vita.

L'azzurro, numero 123 al mondo, s'impone 6-4, 3-6, 6-3 conquistando il pass per gli ottavi di finale del torneo Atp 1000. Un risultato incredibile, al limite del miracoloso, che arriva al termine di una bella partita, chiusa addirittura con un ace. Resta immobile Luca Nardi dopo il servizio vincente che ha deciso la partita, quasi non ci crede. Invece è tutto vero. Il tennista marchigiano diventa il giocatore con la classifica più bassa ad aver superato Djokovic in un torneo di questa categoria o in uno Slam. Record su record per Nardi che diventa il quarto tennista con il ranking più basso a battere un numero uno del mondo in un master 1000.

Sa tanto di favola questa avventura di Luca Nardi, partito dalle qualificazioni e ripescato nel tabellone principale come lucky loser, dove ha saltato il primo turno per il forfait dell'argentino Etcheverry, ha battuto al secondo il cinese Zhang. Lì l'abbinamento con Djokovic e la possibilità di sfidare il numero 1 del mondo. Pensa un po' batterlo. Parla di miracolo Luca Nardi alla fine della partita, che corona un sogno per pochi, che conferma la purezza dello sport. Con l'impresa di Luca Nardi esulta anche San Marino. Il tennista pesarese è infatti seguito da Giorgio Galimberti e dal sammarinese Marco De Rossi. Il sogno continua e chissà che non arrivi un'altra impresa negli ottavi di finale contro l'americano Tommy Paul.

