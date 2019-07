Tennis, Ramos vince lo Swiss Open

Ramos vince lo Swiss Open

La finale di Gstaad ci mette più tempo a cominciare che a svolgersi e segna il ritorno al successo, dopo tre anni dal primo titolo nel circuito maggiore, di Albert Ramos. Lo spagnolo si sbarazza con un netto 6-3 6-2 del tedesco Cedrik Marcel Stebe, grande sorpresa del torneo visto che partiva da n°455 del mondo. Da domani invece sarà 257°, con un balzo di qualcosa come 198 posizioni. 18 invece quelle recuperate dall'ex n°17, ora 67°.

Anche agli Swiss Open la protagonista assoluta è la pioggia, che fa slittare l'inizio della partita dalle 11:30 alle 15:40. Il primo set si decide tra quinto e sesto game: Ramos si salva da due palle break – la prima grazie a un dritto lungolinea, la seconda per un errore in rovescio del tedesco – e nel gioco seguente se ne ritrova tre a favore, con Stebe che capitola nell'ultima cedendo dopo un lungo scambio. Un tesoretto che lo spagnolo sfrutta concedendo appena tre punti nei successivi turni di battuta, chiudendo la prima pratica in 45'. E nel secondo set è ancora più semplice: Ramos strappa i primi due servizi di Stebe e va sul 3-0, resiste sulle due palle break del tedesco del quarto game e poi non rischia più, finendo l'avversario al primo match point. Lo spagnolo completa così una settimana perfetta, nella quale ha battuto Verdasco e non ha ceduto nemmeno un set.