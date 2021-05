Tennis, ranking: dopo gli Internazionali di Roma Sonego sale al 28° posto Nove gli italiani tra i primi 100 del mondo.

Nella top ten del tennis Novak Djokovic rimane al comando, sebbene con un margine leggermente ridotto rispetto al suo arrivo a Roma per gli Internazionali d'Italia. Sono tante invece le variazioni per gli italiani con 4 giocatori azzurri tra i Top 30.

Jannik Sinner si prende il best ranking. Berrettini intoccabile nella top 10 della classifica, Jannik con il suo best-ranking (17). Sonego fa un balzo in avanti dopo la semifinale a Roma, scalzando Fognini come terzo miglior italiano.

Sono 9 gli azzurri tra i primi 100 del mondo.

Matteo Berrettini (9),

Jannik Sinner (17),

Lorenzo Sonego (28),

Fabio Fognini (29),

Stefano Travaglia (76),

Salvatore Caruso (81),

Gianluca Mager (86)

Lorenzo Musetti (88),

Andreas Seppi (93)





