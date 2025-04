Tennis: Rune batte Alcaraz e vince il torneo di Barcellona

Il favorito era Carlos Alcaraz, n.2 al mondo, ma il torneo Atp 500 di Barcellona è stato vinto dal danese Holger Rune, che si è imposto 7-6, 6-2 approfittando anche di un problema fisico accusato dallo spagnolo all'inizio della seconda partita. Il 21enne numero 13 del mondo, che domani tornerà nella Top 10, ha vinto il suo quinto titolo in carriera e il terzo sulla terra battuta dopo Monaco nel 2022 e 2023. Ha anche interrotto una serie di tredici sconfitte consecutive contro giocatori della Top 5. Quanto ad Alcaraz, che una settimana fa ha vinto il Masters 1000 di Monte-Carlo, non è riuscito a vincere la sua terza finale in altrettante apparizioni in Catalogna dopo il 2022 e il 2023.