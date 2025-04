Tennis: Sabalenka batte Paolini e va in finale a Stoccarda

Jasmine Paolini non è riuscita a raggiungere l'ultimo atto del torneo Wta 500 di Stoccarda, sconfitta in semifinale dalla numero uno del mondo, Aryna Sabalenka, col punteggio di 7-5, 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. La bielorussa, che ora è avanti 5-2 nei confronti diretti con la giocatrice toscana n.6, ha vinto il primo set che sembrava dominare ma poi ha dovuto recuperare in extremis.

Sotto 5-2, Paolini era riuscita a riportarsi sul 5 pari vincendo tre game di fila ma poi ha perso il servizio nell'11/o e non è riuscita più a fare il controbreak. Nella seconda partita, l'azzurra si è portata avanti 3-0, ma è stata raggiunta e quindi superata dalla rivale, per il 6-4 finale. La bielorussa affronterà per il titolo la lettone Ostapenko.