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Tennis, Serena Williams torna in campo a quasi 45 anni

La statunitense rientrerà al Queen's dopo quasi quattro stagioni d'assenza. Giocherà in doppio, tramite wild card

2 giu 2026
Tennis, Serena Williams torna in campo a quasi 45 anni

Quasi quattro anni dopo quello che sarebbe dovuto essere un addio, Serena Williams ci ripensa e torna in attività. La tennista statunitense, una delle più vincenti della storia, sarà al via del torneo del Queen's club, a fine giugno, Wta500 londinese su erba che precede Wimbledon. Williams, vincitrice di 23 tornei dello Slam in carriera, a 45 anni da compiere parteciperà agli Hsbc Championships nel doppio femminile, grazie a una wild card.

In Inghilterra dovrebbe fare coppia con la 19enne Viktoria Mboko, canadese, vincitrice del Wta 1000 di Montreal e del Wta 250 di Hong Kong nel 2025. “Il Queen’s Club mi sembra il luogo perfetto per iniziare questo nuovo capitolo - ha detto Williams, che ha annunciato il ritorno alle competizioni con un video sui social -. L’erba mi ha regalato alcuni dei momenti più significativi della mia carriera e sono entusiasta di tornare a competere su uno dei palcoscenici più iconici di questo sport”. Per una che in carriera ha vinto tutto, sottrarsi alla possibilità di vincere anche la sfida con Padre tempo era impossibile.




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