Tennis: Sharapova torna a Brisbane, Venus Williams rinuncia.

Destini opposti per due signore del tennis, Maria Sharapova e Venus Williams, in vista del torneo Wta di Brisbane, apertura della stagione 2020. La 32enne russa, grazie ad una wild card, potrà fare il suo debutto il campo il 6 gennaio, mentre la statunitense è stata costretta a rinunciare alla sua presenza a causa di problemi fisici. Sharapova, dopo un 2019 segnato da problemi fisici e dall'operazione ad una spalla, è scivolata al n.133 del ranking mondiale. Quanto a Williams, 39 anni e n.52 Wta, ha dichiarato di aver avuto dei problemi nel corso della preparazione e ha deciso di rinunciare a Brisbane per essere pronta per l'Australian Open che comincia il 20 gennaio.



