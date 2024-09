GRANDE SLAM Tennis: Sinner è il primo italiano a trionfare agli US Open

Tennis: Sinner è il primo italiano a trionfare agli US Open.

Jannik Sinner ha vinto gli Us Open. L'azzurro, numero 1 del ranking Atp, in finale, ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-3 6-4 7-5 lo statunitense Taylor Fritz. Per Sinner è il sesto trofeo in questo 2024 che lo ha consacrato al Top dopo Australian Open, Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati.

È la prima volta che un tennista italiano vince gli Us Open. "Questo titolo per me vuol dire tantissimo, l'ultimo periodo per me davvero non è stato facile - ha detto l'azzurro nel post-partita -. Voglio dedicare questo titolo a mia zia, perché non sta bene e non so per quanto ancora rimarrà nella mia vita".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: