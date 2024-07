Tennis: Sinner e Paolini ai quarti, festa Italia a Wimbledon

Per la prima volta l'Italia porta due azzurri ai quarti di finale di Wimbledon: prima Jasmine Paolini quindi Jannik Sinner superano gli ottavi nella prima domenica dei Championships, raggiungendo la seconda settimana all'All England Club.

Vince, ma non come voleva lei, Paolini che diventa la quinta italiana di sempre a raggiungere le ultime otto sui prati londinesi. A spianarle la strada, la statunitense Madison Keys, che si infortuna alla coscia sinistra, ritirandosi sul 63 67(6) 55, dopo due ore e 23' di gioco. Un forfait arrivato subito dopo aver servito per il match.



Sempre sul campo n.1, nel match successivo, con qualche sussulto nel finale di match è arrivato il successo di Sinner. Contro lo statunitense Ben Shelton, uno dei pochi ad averlo battuto nell'ultimo anno, l'altoatesino si è imposto in tre set (6-2 6-3 7-6(8)). Dopo due set comandati senza intoppi, la terza partita è un saliscendi continuo: prima Shelton ha la possibilità di trascinare il match al quarto set (con Sinner che annulla quattro set point), quindi il n.1 mondiale spreca un match point prima di chiudere la contesa.



