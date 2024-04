Tennis: Sinner vince a Miami ed è il n.2 del mondo

Da oggi Sinner è il n.2 del tennis al mondo, dopo il titolo Masters 1000 conquistato ieri a Miami: in finale l'altoatesino ha battuto 6-3 6-1 il bulgaro Dimitrov. Jannik è ora il primo inseguitore di Djokovic, solo in vetta del ranking: sono 1.015 i punti che li dividono. Questo il dato aggiornato della classifica Atp dopo il successo dell'azzurro al Miami Open. A cedere il secondo gradino del podio è Carlos Alcaraz, che ora tallona Sinner con un distacco di appena 65 punti. Lo spagnolo non lasciava i primi due posti dall'agosto 2022. Può gioire anche Grigor Dimitrov, nonostante la sconfitta contro Sinner in Florida. Il bulgaro ha guadagnato tre posizioni ed è entrato nella Top 10, al nono posto, davanti al polacco Hubert Hurkacz che chiude la Top-10. La classifica è ancora dominata da Djokovic, 36 anni, assente a Miami. Il serbo si è separato la scorsa settimana dal suo allenatore, il croato Goran Ivanisevic. Gli altri italiani: 24mo Lorenzo Musetti, 35mo Matteo Arnaldi (+3), 61mo Lorenzo Sonego (-8), 63mo Flavio Cobolli, 72mo Luciano Darderi (+3), 75mo Luca Nardi (+21), 100mo Fabio Fognini (+3).