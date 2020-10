Tennis Tavolo, l'inizio dei campionati italiani slitta al 2021 La Juvenes sarà impegnata in cinque categorie, tra maschile e femminile.

Tennis Tavolo, l'inizio dei campionati italiani slitta al 2021.

L'inizio di tutte le serie dei campionati italiani di Tennistavolo è posticipato al 2021, come comunicato alle società affiliate dalla Federazione. 2020 già in archivio dunque per la Juvenes, che era pronta all'esordio nei campionati di A2, C1, C2 e D2 maschile e Serie C femminile.

