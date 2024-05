Tennis tavolo: le under 11 e 13 di San Marino sono vice campioni d’Italia

Tennis tavolo: le under 11 e 13 di San Marino sono vice campioni d’Italia.

Si sono disputati dal 25 al 30 aprile a Terni i Campionati Italiani giovanili con ben 10 pongisti sammarinesi qualificati che sono stati grandi protagonisti. Ottime le prestazioni nella competizione a squadre under 11 (Ceccoli Thomas e Stefanelli Enea) e under 13 (Bologna Pietro e Ceccoli Loris) entrambe vice campioni d’Italia; i due team si sono arresi solo in finale rispettivamente contro Milano e Cascina, un risultato storico considerando anche le due medaglie sfiorate da Loris Ceccoli, quinto nel singolare under 13 e sempre quinto nella gara di doppio in coppia con Pietro Bologna. Di rilievo anche il piazzamento al nono posto di Thomas Ceccoli nel singolo under 11 ed il dodicesimo posto della squadra under 15 (Santi Filippo, Michele de Marco, Elia Mazza), risultati di assoluto valore che confermano la scuola di tennistavolo sammarinese diretta dal maestro Claudio Stefanelli nel ristretto gruppo delle migliori scuole nazionali italiane.

