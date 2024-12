TENNIS Tennis: United Cup, Italia batte Francia 3-0 e va ai quarti

Un 3-0 tira l'altro e così dopo la Svizzera l'Italia travolge anche la Francia e vola ai quarti di finale della United Cup. Con 6 vittorie su altrettanti incontri la squadra capitanata da Renzo Furlan convince e domina pur senza i primi due singolaristi in classifica. Né Sinner, né Musetti, ma il giovane Flavio Cobolli che fa cose egrege.

O vere e proprie imprese come quella che all'alba italiana l'ha portato a battere Ugo Humbert. Al francese, numero 14 del mondo, il romano ha saputo annullare anche un match point prima di vincere 3-6 7-6 6-2 in 2 ore 4 minuti. Un risultato di prestigio che lancia gli azzurri verso la vittoria annunciata, quella del singolare femminile nel quale Jasmine Paolini ha asfaltato Chloé Paquet per 6-0 6-2 in un match trasformato presto in allenamento agonistico.

E così, col primo posto in tasca è toccato alla coppia Errani-Vavassori regolare in 2 set (6-3 7-6) Lechemia-Roger Vasselin. Gli azzurri torneranno in campo venerdì (ore 7.30 italiane) contro la vincente del gruppo F, presuntivamente una tra Argentina e Gran Bretagna.

