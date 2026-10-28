TENNIS Tennis, Wawrinka si ritira: "Turbato, ma felice" L'ultimo rovescio a una mano che finisce in corridoio e poi l'abbraccio del pubblico di Basilea: si chiude a 41 anni una carriera con tre Slam e un oro olimpico

Tennis, Wawrinka si ritira: "Turbato, ma felice".

Anche il secondo rovescio a una mano più iconico di Svizzera lascia il tennis. Dopo Roger Federer, che aveva salutato nel 2022, si ritira l'altro eroe della Coppa Davis 2014, Stan Wawrinka, uno dei pochissimi eletti capaci di spezzare il monopolio dei “Big three” nel decennio 2010. Lo svizzero ha giocato l'ultima partita della carriera di fronte al pubblico di casa, nell'Open di Basilea: il ruolo di co-protagonista, nella scena conclusiva di questo lungo viaggio sportivo, è andato a Jiri Lehecka, che, nonostante avesse dalla propria l'età e il raking, è stato costretto a una battaglia di quasi due ore per avanzare.

Si chiude così una carriera di enorme prestigio, fatta di 16 titoli vinti e un terzo posto della classifica Atp raggiunto due volte. A eccezione dell'oro olimpico di doppio vinto nel 2008, il periodo 2013-2017 è stato l'apice per Wawrinka, con quattro finali Slam raggiunte, di cui tre vinte, i due quarti di finale a Wimbledon e la Coppa Davis 2014, la prima – e finora unica – per la Svizzera. Tutto ciò nel periodo in cui Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic dominavano la scena. Un dominio che pochissimi hanno spezzato: lui c'è riuscito, facendo leva soprattutto su un efficacissimo rovescio a una mano, diventato leggendario, che gli ha permesso di farsi largo tra i fuoriclasse, prima che gli infortuni ne segnassero l'inizio della parabola discendente.

E proprio a quel rovescio così efficace si è affidato fino in fondo, per provare a scardinare la difesa di Lehecka. In parte ci è riuscito, ma, alla fine, l'ultima pallina colpita col dorso della racchetta l'ha spedita fuori. Altri modi per chiudere la carriera non potevano esserci, anzi, non erano proprio previsti, ma Stan the Man si ritira con il sorriso sulle labbra, felice di aver potuto competere fino all'ultimo e consapevole dei grandiosi traguardi raggiunti.

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