TOUR DOWN UNDER 2024 Terza Tappa: l'australiano Sam Welsford vince davanti ad Elia Viviani Leader della generale resta il messicano che corre con licenza sammarinese Isaac Del Toro

L'australiano Sam Welsford si aggiudica la terza tappa del Tour Down Under 2024. Dopo aver vinto la frazione di apertura, il velocista firma il bis alla seconda occasione utile, dopo che ieri inevitabilmente era andato in difficoltà sugli strappi nel finale. Assistito bene dai compagni di squadra, lo sprinter australiano è il più veloce di tutti nella volatona di gruppo finale. A ruota l'italiano Elia Viviani, al suo primo podio stagionale. Completa il podio il britannico Daniel McLay. Non cambia la classifica generale in cui al comando resta il messicano che corre con licenza sammarinese Isaac Del Toro.

