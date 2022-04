Teuns vince la Freccia Vallone

La Freccia Vallone 2022 va al belga Dylan Teuns che anticipa tutti sul muro di Huy, anche Alejandro Valverde in un bellissimo e palpitante finale. Il 42enne della Movistar prova fino agli ultimi metri a conquistare quella che sarebbe stata la quinta Freccia della sua infinita carriera. Dopo la fuga iniziale di 6 corridori arriva il doppio passaggio sul muro a sfoltire rapidamente il gruppetto dei pretendenti, incalzati dagli inseguitori che tirati da Pogacar trovano ritmo e motivo di crederci. E così a 7 km dall'arrivo i migliori sono tutti insieme.









L'unico tentativo serio è quello di Rochas, ma il francese della Cofidis dopo aver preso una decina di metri di vantaggio non riesce a scappare e desiste. All'ultimo chilometro Mas lancia Valverde nel gioco della Movistar, mentre Pogacar perde il passo e Vlasov e Teuns spingono. Il belga taglia il traguardo per primo, mentre Pozzovivo settimo è il primo azzurro. L'ultimo a vincerla fu Rebellin, era il 2009. In campo femminile invece è sempre o quasi festa per l'Italia. Quattro giorno dopo la Roubaix vinta da Elisa Longo Borghini, ecco Marta Cavalli che già aveva trionfato nell'Amstel Gold Race. La 24enne cremonese fa la differenza sul mitico e infernale muro di Huy, 1'300 con pendenza di oltre il 20 per cento. Qui l'azzurra prima tiene sullo strappo di Annemiek Van Vleuten per poi superarla negli ultimi metri. Sesta Elisa Longo Borghini.