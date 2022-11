DAKAR 2026 Thomas Bach ha visitato il Senegal, sede dei prossimi Giochi Olimpici della Gioventù I Giochi della Gioventù a Dakar segneranno la prima volta di un evento olimpico che si terrà nel continente africano.

Il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach ha visitato il Senegal, sede dei Giochi Olimpici della Gioventù che si disputeranno a Dakar nel 2026. Bach ha piantato un "albero simbolico" nel sito che sarà il Villaggio degli Atleti. È stato fatto per celebrare la prima fase delle attività di piantumazione di alberi per la foresta olimpica nella regione del Sahel. Si sostiene che, ad oggi, siano già state piantati 70.000 alberi, nell'ambito del progetto Olympic Forest per promuovere la strategia climatica del CIO. I Giochi della Gioventù in Senegal segneranno la prima volta di un evento olimpico che si terrà nel continente africano.

