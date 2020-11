OLIMPIADI Thomas Bach in Giappone: "Vaccino non obbligatorio ma consigliato per gli atleti a Tokyo"

Thomas Bach in Giappone: "Vaccino non obbligatorio ma consigliato per gli atleti a Tokyo".

Il presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas Bach ha incontrato a Tokyo il nuovo premier del Giappone Yoshihide Suga in vista delle Olimpiadi in programma la prossima estate. Tokyo 2021 dovrebbe svolgersi con la regolare partecipazione degli spettatori, malgrado l'emergenza sanitaria globale in corso causata dal coronavirus. “La possibilità di avere un vaccino in tempo” - spiega Bach - “ci rende fiduciosi che l'anno prossimo potremo avere spettatori negli stadi olimpici”. Inoltre, l'ex schermidore tedesco ha affermato che la vaccinazione contro il Covid non sarà obbligatoria per gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi anche se sarà “caldamente consigliata come segno di rispetto”.

