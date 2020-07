OLIMPIADI Thomas Bach: "Le Olimpiadi di Tokyo verranno fatte in totale sicurezza"

Venerdì scorso è andato in scena a Losanna la 136ª seduta del Comitato Olimpico Internazionale. Per il presidente Thomas Bach è stata l'occasione per ribadire la volontà di organizzare al meglio le Olimpiadi di Tokyo la prossima estate, in totale sicurezza. Nel video l'intervista.



