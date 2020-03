CIO Thomas Bach: "Le Olimpiadi partiranno il 24 luglio" Il ministro giapponese per le Olimpiadi Seiko Hashimoto non ha escluso lo slittamento in autunno.

Le Olimpiadi di Tokyo sono a rischio e l'ipotesi di uno slittamento non è da escludere. Il ministro giapponese Seiko Hashimoto ha ricordato che il contratto stipulato con il Cio obbliga il Giappone a organizzare le Olimpiadi entro il 2020. Questo per chiarire che se la diffusione del virus dovesse continuare, si potrebbe ipotizzare di spostare le Olimpiadi anche a novembre o dicembre. Dall'altra il presidente del Cio Thomas Bach ha rassicurato tutti dalla sede di Losanna. Il numero 1 del Comitato Olimpico Internazionale ha sottolineato che Olimpiadi e Paralimpiadi non subiranno cancellazioni o modifiche e che la Cerimonia d'Apertura del prossimo 24 luglio è confermata.



