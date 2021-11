GINNASTICA Thomas Grasso: da Rimini al 4° posto Mondiale nel volteggio L'atleta riminese della Polisportiva Celle ha riportato l'Italia in finale nel volteggio a distanza di 25 anni.

Da Rimini al mondiale in Giappone. Thomas Grasso ha riportato l'Italia nella finale del volteggio a distanza di 25 anni. Lui che di anni ne ha appena 21, è andato a un passo dal podio, con uno strepitoso quarto posto finale, a un solo decimo dalla medaglia di bronzo dell'israeliano Medvedev. Passione, ma anche impegno e sacrificio. Scorre sangue da ginnasta nella vene di Thomas Grasso, che ha iniziato all'età di 7 anni. Non un caso che Thomas sia anche il campione italiano assoluto di volteggio. Papà Simone è presidente della Polisportiva Celle, mamma Michela ex atleta di livello nazionale. Una gara di grande livello quella ai mondiali di Tokyo, con Thomas Grasso, seguito dal tecnico Pietro Di Pumpo. Bravissimo in qualificazione con 50 atleti al via, straordinario in finale, con un quarto posto che ha comunque il valore di una medaglia, quella che l'atleta riminese sogna di conquistare.

Nel servizio l'intervista a Thomas Grasso e a Simone Grasso, presidente Polisportiva Celle

