Thomas Pidcock ha vinto la 107^ Milano-Torino.

Thomas Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) ha vinto la 107^ edizione della Milano-Torino presented by Crédit Agricole, 174 km da Rho a Torino (Superga), davanti a Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) e Primoz Roglic (Red Bull - Bora - Hansgrohe).
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