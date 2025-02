Tiro a segno: a Bondeno in evidenza i sammarinesi con buoni risultati

Alla prima gara ufficiale regionale, svolta a Bondeno, in provincia di Ferrara, sono arrivati buoni risultati per gli atleti della Federazione Sammarinese Tiro a Segno. Valerio Massimo Prota conquista il gradino più alto del podio nella categoria Ragazzi in due specialità: pistola ad aria compressa 10 metri con 540 punti e pistola sportiva con 561 punti.

Nel Master femminile, specialità pistola, secondo posto di Ivana Drudi seguita al terzo da Luisa Menicucci. Quarta posizione per Silvana Parenti, che nella gara precedente aveva ottenuto un punteggio valevole al percorso di qualificazione ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra con 549 punti. Nel maschile sesto posto per Marco Gasperoni, al settimo risultato utile consecutivo al fine della qualificazione per i Giochi dei Piccoli Stati. Nella Carabina sale sul podio Agata Riccardi, seconda, e Federico Forlivesi terzo.