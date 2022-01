RASSEGNA TRICOLORE Tiro con l'Arco: a Rimini i Campionati Italiani Indoor Confermata la rassegna tricolore dal 3 al 6 marzo 2022

Tiro con l'Arco: a Rimini i Campionati Italiani Indoor.

È ufficiale, la città di Rimini ospiterà anche per il 2022 i Campionati Italiani indoor di Tiro con l'Arco. Per il quinto anno consecutivo, i padiglioni di Rimini Fiera accoglieranno la prestigiosa rassegna tricolore in programma dal 3 al 6 marzo con la presenza degli arcieri azzurri protagonisti alle Olimpiadi di Tokyo.

