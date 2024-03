CICLISMO Tirreno-Adriatico, a Philipsen la seconda tappa

Jasper Philipsen ha vinto alla grande la seconda tappa della Tirreno-Adriatico. Il belga della Alpecin Deceuninck ha saltato Merlier all'ultima curva imponendosi così per distacco. Giovanni Lonardi, quarto, è il miglior italiano. La Camaiore-Follonica vive di una prima parte resa frizzante da un quartetto in libera uscita composta da Quartucci, Stockli, Bais e Magli che ha conquistato fino a 5 minuti di margine sul gruppo. Ma dopo il Gran Premio della Montagna di Castellina Marittima l'azione dei battistrada ha perso progressivamente efficacia.

Stockli ha provato a resistere anche dopo la resa dei compagni d'avventura, un assolo durato fino a 36 chilometri dall'arrivo. Cavendish fora e suo malgrado si chiama fuori dallo sprint. E così Philipsen riscuote il ruolo di favorito e fa la gamba per la Sanremo. Per lui, già 6 tappe al Tour è la vittoria numero 43 in carriera. Poca Gloria per Filippo Ganna che ha provato a lanciarsi in volata per prendere gli abbuoni in chiave maglia di leader, ma nell'ultimo chilometro ha perso posizioni. E così la corsa dei due mari resta con Juan Ayuso a guida spagnola.

