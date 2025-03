Tirreno-Adriatico, annunciati i partecipanti: in gara anche Ganna e Van der Poel

Sette tappe, 1.147 km e 14.400 metri di dislivello. Sono questi i numeri chiave della Tirreno-Adriatico, corsa ciclistica a tappe che prenderà il via lunedì 10 marzo da Lido di Camaiore (Lu) per terminare il 16 marzo, come da tradizione, a San Benedetto del Tronto (Ap). La 60a edizione vedrà al via diversi grandissimi nomi, a cominciare dal già campione del mondo Mathieu Van der Poel, vincitore di tre tappe della corsa in passato. Accanto a lui, scenderanno in strada a caccia di vittorie di giornata Filippo Ganna, Jonathan Milan, Biniam Girmay, Thomas Pidcock, Olav Kooij, Dylan Groenewegen e Paul Magnier.

Favoriti per prendersi la classifica generale, e quindi il trofeo, detto Tridente di Nettuno, e la Maglia azzurra sono Juan Ayuso e Jai Hindley. In gara ci saranno anche ciclisti come Nairo Quintana, Michal Kwiatkowski e Simon Yates, che la "Corsa dei due mari" l'hanno già vinta, ma anche grossi calibri quali Adam Yates, Richard Carapaz, Mikel Landa, David Gaudu, Antonio Tiberi, Giulio Ciccone, e Derek Gee. Si comincia con una prova a cronometro, la tappa più lunga sarà la terza, 239km da Follonica a Colfiorito, mentre la prova regina sarà la sesta, da Cartoceto a Fortignano, con 3729 metri di dislivello e arrivo in salita.