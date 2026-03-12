CICLISMO Tirreno-Adriatico: bis Van der Poel, Pellizzari Magli azzurra L'olandese vince di nuovo in volata, ancora davanti all'italiano, che si prende gli abbuoni e scalza Del Toro

Tirreno-Adriatico: bis Van der Poel, Pellizzari Magli azzurra.

Seconda vittoria per Mathieu Van der Poel alla Tirreno-Adriatico, ma a Martinsicuro il vero colpo di giornata lo fa Giulio Pellizzari, che sfilia la Maglia azzurra a Isaac Del Toro. La corsa cambia così padrone all'arrivo sull'altro mare che bagna i lati dello stivale, anche se il vantaggio dell'italiano è minimo: soli 2 secondi lo separano dal messicano con residenza sammarinese.

Il successo numero 59 di Van der Poel, neanche a dirlo, arriva ancora in volata e nuovamente su Pellizzari. La quarta tappa, tutta abruzzese, partita da Tagliacozzo, è stata caratterizzata da una fuga molto forte, che ha imposto ritmi altissimi al gruppo, come detto dall'olandese dopo il traguardo. Filippo Ganna e Giulio Vendrame hanno provato ad anticipare lo sprint attaccando da lontano, ma sono stati ripresi da Van der Poel, che, dovendo anticipare a propria volta la risposta ai due italiani, ha lanciato la volata a parecchia distanza dall'arrivo, riuscendo però a concludere l'azione.

Per un nulla sfugge nuovamente la vittoria di tappa a Pellizzari, ma i secondi di abbuono per il secondo posto e un Del Toro solo decimo fanno tutto il lavoro necessario per portarlo in testa alla generale, a metà Corsa dei due mari. Terzo di giornata è Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), terzo in classifica è Primoz Roglic (compagno di squadra dell'italiano alla Red Bull - Bora - Hansgrohe), a 21" di ritardo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: