Tirreno-Adriatico: Filippo Ganna domina la cronometro

Si apre nel segno di Filippo Ganna la Tirreno-Adriatico 2022. La cronometro di 13.9 km al Lido di Camaiore vede grande protagonista l'italiano che chiude con 15’17” alla media di 54,527 km/h, e precede il belga Remco Evenepoel di 11” e lo sloveno Tadej Pogacar a 18”. Il piemontese veste dunque la maglia maglia azzurra di leader della Corsa dei Due Mari. Per Ganna è la terza vittoria stagionale in una cronometro dopo quelle, in Francia, all’Etoile de Besseges e al Tour de la Provence. Martedì seconda tappa, Camaiore-Sovicille di km 219 di una Tirreno-Adriatico farà tappa anche a Carpegna il prossimo 12 marzo.