Tirreno-Adriatico, Ganna da record: sue la crono e la Maglia azzurra

Filippo Ganna domina la cronometro di apertura della Tirreno-Adriatico e conquista la prima Maglia azzurra dell'edizione numero 60 della "Corsa dei due mari". Il campione italiano della specialità si prende la rivincita sullo spagnolo Juan Ayuso, che l'aveva preceduto lo scorso anno, battendolo di 23 secondi sul traguardo di Lido di Camaiore. Terzo è il danese Johan Price-Pejtersen, con 28 secondi di distacco.

Successo significativo per Ganna, che si migliora di 11" rispetto al 2023 e torna a vincere a cronometro 260 giorni dopo l'ultima volta. Secondo posto importante per Ayuso, uno dei favoritissimi per la vittoria della Tirreno-Adriatico, che mette un buon distacco tra sé e diversi uomini di punta: Pello Bilbao è a 31 secondi, Simon Yates a 32, Giulio Ciccone e Jai Hindley a 33. Bene anche Antonio Tiberi, altro ciclista che potrebbe puntare alla generale, che chiude al quarto posto. Domani ci sarà la prima tappa in linea della corsa, 192 km da Camaiore a Follonica, adatta ai velocisti e in cui potrebbe fare la differenza Jonathan Milan.