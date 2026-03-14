CICLISMO Tirreno-Adriatico: Isaac Del Toro ipoteca la vittoria finale

Tirreno-Adriatico: Isaac Del Toro ipoteca la vittoria finale.

La Maglia Azzurra Isaac Del Toro ha vinto la sesta tappa della Tirreno Adriatico, la San Severino Marche-Camerino di 188 km davanti a Tobias Halland Johannessen e Matteo Jorgenson, ipotecando la vittoria finale. Il corridore colombiano, residente a San Marino, guida la classifica generale con 42'' di vantaggio su Giulio Pellizzari e 43'' su Matteo Jorgenson. Domani l'ultima tappa di 142 km da Civitanova Marche a San Benedetto del Tronto.

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