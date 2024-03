CICLISMO Tirreno-Adriatico: Jonas Vingegaard si prende tappa e maglia di leader Il danese, due volte vincitore del Tour de France, attacca a 29 km dall'arrivo e chiude con un vantaggio di 1'12'' sugli inseguitori.

Con uno scatto a 29 km dall'arrivo di Valle Castellana, Jonas Vingegaard ha rotto gli indugi sferrando l'attacco decisivo per conquistare la vittoria nella quinta tappa della Tirreno-Adriatico. Il due volte vincitore del Tour de France si lascia alle spalle i principali rivali per la maglia azzurra di leader e recupera il ritardo di 26 secondi dall'italiano Jonathan Milan. Le rampe del San Giacomo e il successivo tratto in discesa sono bastati al danese, vincitore in carriera anche della tappa di San Marino della Settimana Internazionale di Coppi e Bartali del 2021, per scavare un solco sugli inseguitori. Dopo i 144 km di tappa, chiude con un vantaggio di 1'12'' sugli inseguitori. I primi a seguire il danese sotto il traguardo sono stati lo spagnolo Juan Ayuso e Jai Hindley, che hanno a loro volta preceduto di 2 secondi un gruppetto formato anche dal messicano, residente a San Marino Isaac Del Toro. Con questo netto successo, Vingegaard si è preso la testa della classifica, di fatto ipotecando anche il successo finale, con un vantaggio di 54'' secondi su Ayuso e 1'20 su Hindley. Il primo degli italiani è Antonio Tiberi a 2'57''. Domani la penultima tappa da Sassoferrato a Cagli di 180 km. Arrivo in salita con pendenze del 9%.

