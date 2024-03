CICLISMO Tirreno-Adriatico: Juan Ayuso vince la cronometro

Tirreno-Adriatico: Juan Ayuso vince la cronometro.

Con la cronometro si è aperta l'edizione 2024 della Tirreno-Adriatico. Lo spagnolo Juan Ayuso ha vinto la prima tappa dal Lido di Camaiore-Viareggio-Lido di Camaiore di 10 km. Filippo Ganna e Jonathan Milan hanno fatto registrare il secondo e terzo miglior tempo sul traguardo. In ritardo di 2" dopo il primo intermedio, Ganna ha dimezzato lo svantaggio dal portacolori della UAE Team Emirates, ma questo non è bastato per scavalcare il rivale. Gap di 1" anche nella sfida per il terzo gradino del podio, con Jonathan Milan che ha avuto la meglio di Ethan Vernon. Tra gli uomini di classifica, Antonio Tiberi ha chiuso a 17" da Ayuso con Jonas Vingegaard a 22", Jai Hindley a 24", Tao Geoghegan Hart a 35", Enric Mas a 38" e Richard Carapaz a 1'08".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: