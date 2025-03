Tirreno-Adriatico, la 2a tappa è di Milan. Ganna ancora leader

Anche la seconda tappa della Tirreno-Adriatico parla italiano. Dopo Filippo Ganna, che aveva vinto la cronometro di apertura, a imporsi è Jonathan Milan. Il ciclista della Lidl-Trek ha chiuso davanti a tutti sul traguardo di Follonica dopo 192 km di percorso. Un successo in volata, per Milan, nel pieno rispetto dei pronostici, che davano come ampiamente probabile l'arrivo allo sprint e lui tra i favoritissimi per la vittoria.

Si tratta, anche in questo caso, di una rivincita rispetto allo scorso anno: come Ganna, nella cronometro, si era messo dietro Juan Ayuso, che lo scorso anno lo aveva battuto nella stessa prova, così Milan ha detto di aver fatto tesoro dell'esperienza accumulata nella volata del 2024 per prendersi, stavolta, la vittoria di tappa. A proposito di Ganna, il ciclista della Ineos Grenadiers si è guadagnato un altro giorno in Maglia azzurra. Il vantaggio sul secondo posto si è assottigliato ed è ora di 19", ma a inseguirlo, adesso, c'è lo stesso Milan, con Ayuso terzo a 22".