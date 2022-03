Seconda tappa per la Tirreno-Adriatico, 219 km da Camaiore a Sovicille. Vittoria in volata per Tim Merlier, che nell'arrivo di gruppo ha la meglio su Olav Kooij e Kaden Groves. Nella generale resta tutto invariato, con Filippo Ganna al comando con 11" su Remco Evenepoel e 17" su Tadej Pogacar.