Tirreno-Adriatico, tappa 3: Lund Andresen conquista lo sprint, Del Toro sempre leader della generale

La tappa più lunga della Tirreno-Adriatico, la Cortona–Magliano de’ Marsi, si è conclusa con una spettacolare volata di gruppo. A imporsi è stato il giovane danese Tobias Lund Andresen, che ha conquistato così il suo primo successo alla Corsa dei Due Mari con una progressione impeccabile. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team ha interpretato alla perfezione il momento decisivo dello sprint: rimasto inizialmente alla ruota di Jonathan Milan, ha lanciato il proprio attacco negli ultimi metri, resistendo al ritorno di due velocisti di primo piano come Arnaud De Lie e Jasper Philipsen, che hanno completato il podio di giornata.

In classifica generale resta saldo al comando il messicano Isaac Del Toro, capace di rafforzare la propria leadership grazie al secondo di abbuono conquistato al traguardo volante di Casette. Alle sue spalle accorcia le distanze l’italiano Giulio Pellizzari, che ora lo insegue a soli quattro secondi.

