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Titan Services, 7° k.o. di fila. Domani tocca alla Gemini Med

Nella Serie D femminile arriva un'altra sconfitta, stavolta a Santarcangelo. Per la maschile, scontro diretto per il terzo posto a Loreto

28 mar 2026
Titan Services, 7° k.o. di fila. Domani tocca alla Gemini Med

Continua il periodo negativo per la Titan Services, che a Santarcangelo incassa la settima sconfitta consecutiva nella Serie D di pallavolo femminile. Nell'anticipo del venerdì, la Acerboli vince 3-1 e si porta a un solo punto da San Marino, sempre più lontana dalle posizioni di vertice.

Partono meglio le titane, che si rendono il primo set per 25-16, commettendo solo qualche errore in battuta. Poi però Santarcangelo ribalta la gara e vince tre parziali consecutivi, crescendo sia in attacco sia in difesa, mentre San Marino non sale di livello, soprattutto in difesa e in ricezione: 25-23, 25-18 e 25-22 sono i punteggi dei rimanenti set, a favore delle romagnole. Miglior marcatrice della gara, per la Titan Services, è Tura, con 24 punti.

Domenica tocca alla Gemini Med, impegnata a Loreto con la Nova Volley nello scontro diretto per il terzo posto della Serie B maschile. A sei gare dalla fine, San Marino è quarta con 43 punti, uno in meno dei marchigiani, cinque in meno di Rubicone e a sei lunghezze da Osimo, prima in classifica.




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