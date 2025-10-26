Titan Services battuta al debutto, la Beach&Park torna al successo

Comincia con una sconfitta casalinga il campionato della Titan Services San Marino, che nella prima giornata della Serie D femminile di pallavolo perde 3-1 contro il Caf Acli Stella Rimini. Al Pala Casadei le sammarinesi partono un po' contratte, poi crescono e contendono ogni set alle romagnole, ma qualche errore di troppo nei momenti cruciali le penalizza.

Il primo va a Rimini per 25-22, che poi si prendono il secondo per 25-20. La Titan Services prova a rimanere in partita e il terzo parziale è quello del riscatto: le sammarinesi prendono in mano il gioco e dominano, trascinate da Pedrelli, 17enne opposto titolare, che chiuderà con 18 punti, risultando la miglior marcatrice dell'incontro. Il 25-17 finale dimostra che c'è gara. E così è, perché le due squadre nel quarto parziale lottano punto a punto: alla fine ha la meglio Rimini, ma solo di misura, 25-23, e dopo la gara coach Stefano Sarti parla di errori di amalgama che si aggiusteranno nel tempo, prendendosi i segnali positivi emersi dall'incontro.

Torna al successo nella Serie B maschile la Beach&Park San Marino e stavolta è una vittoria piena, per 3-0, sul campo della Consar Pietro Pezzi Ravenna. A Trascinare i titani è ancora Oforah, che piazza 24 punti in soli tre set, tutti vinti nettamente, per 25-15, 25-22 e 25-21.

La vittoria porta i sammarinesi a metà classifica, dopo tre giornate, e dà loro la certezza di essere un gruppo capace di affrontare le difficoltà, perché arrivata nonostante le assenze dei centrali Facchi e Orazi e del terzo schiacciatore Borghesi, e con Frascio, uno dei pilastri della squadra, che ha piazzato 12 punti nonostante arrivasse da una settimana praticamente senza allenamenti.











