GIOCHI DEL MEDITERRANEO Tizzano: "Grati all'Algeria per aver investito sui Giochi"

Si è riunito ad Orano il Comitato Esecutivo dei Giochi del Mediterraneo. A margine della 2 giorni di lavoro in preparazione ai Giochi, il Presidente Davide Tizzano è stato ricevuto dal Presidente algerino Tebboune che ha rivelato come il Paese abbia investito su questi Giochi sia per quanto riguarda le infrastrutture che per le relazioni internazionali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: