Tokio 2020, si va avanti

Il CIO incoraggia tutti gli atleti a continuare la preparazione alle Olimpiadi di Tokyo nel migliore dei modi». Dopo la prima riunione per fare il punto sull'emergenza Coronavirus e le possibile ripercussioni sui Giochi, il Comitato Olimpico Internazionale non modifica il percorso avvicinamento alle Olimpiadi, in programma dal 24 luglio al 9 agosto. Mancano ancora 4 mesi - fa sapere il CIO - e non è necessario prendere decisioni drastiche in questo momento.